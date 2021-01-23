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Kıb-Tek’te görev değişimi

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Turan Büyükyılmaz, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devraldı. Büyükyılmaz, çevreye duyarlı ve daha ucuz elektrik enerjisi sağlamanın öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı

Kıb-Tek’te görev değişimi
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Turan Büyükyılmaz, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devraldı.
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Selim Gökbörü, Kıb-Tek’te gerçekleştirilen devir teslim töreninde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Turan Büyükyılmaz’a devretti.
Turan Büyükyılmaz törende yaptığı konuşmada, Selim Gökbörü’ye, bugüne kadar kurum için verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yönetim kurulu olarak görevde oldukları süre boyunca Kıb-Tek’in ve Kıbrıs Türk toplumunun yararı için çalışacaklarını belirtti.
Büyükyılmaz, çevreye duyarlı ve daha ucuz elektrik enerjisi sağlamanın öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.
Kıb-Tek’te radikal kararlar alınması ve önemli adımlar atılmasının zamanının geldiğini ifade eden Büyükyılmaz, yapılacak tüm çalışmaların basın yolu ile de duyurulacağını kaydetti.
Kıb-Tek’te yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:
“Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Asbaşkan Ahmet Ataksoy, Yönetim Kurulu üyeleri; Ali Akın Önder, Bülent Kaya, Ömer Çete.”
 
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