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KIB-TEK’te deprem

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KIB-TEK Yönetim Kurulu, KIB-TEK Genel Müdürü Ahmet Dargın’ı görevden aldı

KIB-TEK’te deprem
 
KIB-TEK Yönetim Kurulu, Genel Müdür Ahmet Dargın görevden aldı.
YENİDÜZEN’e konuşan Müdür Dargın, yönetim tarafından kendisine bu haberin verildiğini ifade etti, yapılanın tamamen siyasi olduğunu belirtti.
“Bu güne kadar sadece KIB-TEK’in siyasetten arınması gerektiğini savundum, bunu söylemeye de her zaman davam edeceğim” diyen Dargın,  görevden alınmasının hiçbir geçerli nedeni bulunmadığını dile getirdi.
Yönetim Kurulu’nun görevden alıma ilişkin hazırladığı yazıda Genel Müdür Ahmet Dargın’ın yerine “yetki aşımı ve usulsüz ödeme” suçlamasıyla davalık olan Gürcan Erdoğan’ın getirileceği öğrenildi. Buna karşın KIB-TEB eski Yönetim Kurulu üyesi, Avukat Emre Efendi, Gürcan Erdoğan’ın içinde olduğu yasal süreci anımsatarak, bunun yasal olmadığını savundu. Bu duruma tepki gösteren Efendi, “Toplu İş Sözleşmesi bu tür durumlarda görevden uzaklaştırma yapılması gerektiğini ortaya koymakta. Ancak bırakın görevden uzaklaştırmayı yeniden müdür olarak atadılar.” dedi.
Eski Kıb-Tek Genel Müdürü Erdoğan’ın, şoförü H.İ’ye % 25 oranını aşacak şekilde yaptığı ek mesai ödemeleri yargının da gündeminde gelmişti.
Erdoğan, “yetki aşımı ve usulsüz ödeme” suçlamasıyla 2018 yılı Ağustos ayında mahkemeye çıkarılmıştı.
 
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