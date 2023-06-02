Kıb-Tek’te bir milyon TL’lik tuvalet yenileme

Kıb-Tek merkez binasında 1 milyon TL harcanarak tuvaletlerin değiştirildiği belirtildi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun Lefkoşa’daki merkez binasındaki tuvaletler yenilendi. Sökülen tuvaletler, binanın önüne atıldı.EL-SEN Genel Başkanı Çağlayan Cesurer, kuruma ait binaların “döküldüğünü” belirterek, bu binalara tadilat yapılmazken, Lefkoşa’daki merkez binasında 1 milyon TL harcanarak tuvaletlerin değiştirildiğini ileri sürdü.Cesurer, önceliğinin bu olmadığını söyledi.