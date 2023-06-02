Kıb-Tek’te bir milyon TL’lik tuvalet yenileme

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun Lefkoşa’daki merkez binasındaki tuvaletler yenilendi. Sökülen tuvaletler, binanın önüne atıldı.
EL-SEN Genel Başkanı Çağlayan Cesurer, kuruma ait binaların “döküldüğünü” belirterek, bu binalara tadilat yapılmazken, Lefkoşa’daki merkez binasında 1 milyon TL harcanarak tuvaletlerin değiştirildiğini ileri sürdü.
Cesurer, önceliğinin bu olmadığını söyledi.
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