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Kıb-Tek’te 21 bin TL maaşla istihdam girişimi

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El-Sen, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun, hükümetteki partilerin talimatı ile 21 bin TL maaşla her partinin önerdiği birer sözleşmeli avukat ve iki danışman avukat alınması için girişim yaptığını belirtti

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Kıb-Tek’te 21 bin TL maaşla istihdam girişimi

 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, “Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun, hükümette bulunan partilerin talimatı ile her partinin önerdiği birer sözleşmeli avukat ve iki danışman avukat alınması için yaptığı girişim yaptığını” ileri sürerek, alınan kararı kabul etmediklerini belirtti. Tuğcu, bu kararın derhal durdurulmasını talep etti.

Tuğcu yaptığı yazılı açıklamada, Kıb-Tek’in acil personel ihtiyacı olduğunu ama bunun sözleşmeli avukat olmadığını kaydetti.

Teknisyen ve kitabet hizmetleri için toplu iş sözleşmesinin ilgili maddeleri uyarınca münhal açılarak, siyasi istihdam şeklinde değil, hak eden kalifiye personel alınması gerektiğini belirten Tuğcu, şöyle devam etti:

“Arazide, santrallerde, dairelerde iş yükü altında ezilen personeller varken, sözleşmeli ve danışman avukat adı altında 21 bin TL maaş ile istihdam yapılmasına karşıyız.”

Bu yanlıştan bir an önce dönülmesini talep eden El-Sen Genel Sekreteri Tuğcu, dönülmemesi halinde yasal her türlü mücadeleyi vereceklerini açıkladı.

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