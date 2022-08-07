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Kıb-Tek’in yakıt alımlarıyla ilgili yasa gücünde kararname yürürlükten kalktı

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Kıb-Tek’in yakıt alımlarıyla ilgili yasa gücünde kararname yürürlükten kalktı
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) akaryakıt alımlarında Kamu İhale Yasası kurallarının bir süre uygulanmaması için hazırlanan yasa gücünde kararname, Bakanlar Kurulu’nun onayladığı yeni bir kararnameyle yürürlükten kaldırıldı.
Yeni kararnameye, kurumun gerekli yakıtı temin etmiş olması gerekçe gösterildi.
Bakanlar Kurulu Anayasa’nın 112'nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırladığı “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun Yapacağı Akaryakıt Alımlarında (Akaryakıt ve Deniz Taşımacılığı) Kamu ihale Yasası Kurallarının Uygulanmaması Hakkında Yasa Gücünde Kararnemenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname"yi onayladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararname Meclis’e sunuldu.
Kararnamenin genel gerekçesinde “Ülkemizde Elektrik Kurumu’nun elektrik üretiminde ihtiyacı olan akaryakıtın sağlanmasında aksamalar olmakta bu da elektrik üretim ve dağıtımında risk ve tehlike arz etmektedir. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti’nde devlet şirketi ve/veya özel şirket olan kurumlardan akaryakıtın daha uygun fiyattan temininin sağlanabilmesi amacıyla düzenlenen Yasa Gücünde Kararnamenin, gerekli yakıtın temin edilmiş olması sebebiyle yürürlükten kaldırılması ihtiyacı doğmuştur.” ifadeleri yer alıyor.
 
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