Kıb-Tek’in akaryakıt ihalesi iptal

Merkezi İhale Komisyonu (MİK), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) çıktığı akaryakıt temin ve taşıma ihalesini iptal etti.

Kamu yararı gereği tüm hassasiyetler ile kamu ihale yasası teknik ve idari şartnameleri dikkate alınarak ihalenin iptal edildiğini ifade edilirken, ihalenin 10 iş günü içerisinde ve bu kez pazarlık usulünde yeniden yapılacağı kaydedildi.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, Kıb-Tek’e gönderdiği yazıyla ihalenin iptal edildiğini bildirirken, ihalenin 10 iş günü içerisinde ve bu kez pazarlık usulü yapılacağını kaydetti.

Konuya ilişkin olarak BRT’ye açıklamada bulunan Üresin, 209/2022 numaralı akaryakıt temin ve taşıma ihalesinin kamu yararı gereği tüm hassasiyetler ile kamu ihale yasası teknik ve idari şartnameleri dikkate alınarak iptal edildiğini ifade etti.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Üresin, “10 iş gününde yeniden ve bu kez pazarlık usulü ihaleye çıkılarak rekabet koşullarının daha iyi oluşturularak katılımcı şirketlere mağduriyet yaşatmamak ve yeniden hazırlanmalarına imkan sağlamak adına açık usul ihalenin pazarlık usulü ihaleye geçilebilmesi için komisyonumuz iptal kararı üretmiştir” dedi.

Alınan bu karar sonrasında Merkezi İhale Komisyonu’nun en uygun fiyata ihaleyi bağlayabileceğine işaret eden Üresin, ihale yöntemine ilişkin bilgiler de verdi.

Pazarlık usulü ihaleye katılanlardan iki teklif alınacağını ifade eden Üresin, en önemli noktanın ihaleye katılan herkesin birinci teklifleri görerek ikinci tekliflerini verecek olması olduğunu söyledi.

Üresin, ihaleye ilişkin tüm işlemlerin canlı yayında yapılacağına vurgu yaparak, doğrudan karara gidileceğini aktardı.

“Dolayısıyla KIB-TEK ve devletimiz maddi anlamda kazançlı çıkacaktır” diyen Üresin “Katılımcı şirketlere de seslenmek isterim. Tüzük teknik ve idari şartnamelerde ihale ile ilgili sonradan sıkıntı yaşamamak için MİK ile istişare içinde olsunlar” diye konuştu.