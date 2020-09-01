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Kıb-Tek’in 800 milyon TL alacağı var

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EL-SEN Başkanı Özkıraç, 800 milyon TL alacağı bulunan Kıb-Tek’in, 290 milyon TL borcu olduğunu ancak 100 milyon TL daha borçlanmasının bardağı taşıran son nokta olduğunu söyledi ve ekledi: “Borcu olanların elektriklerini Kıb-Tek kesmezse sendika olarak biz keseceğiz”

Kıb-Tek’in 800 milyon TL alacağı var

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), hükümete, işletmelere, kurumlara ve topluma seslenerek, “Kıb-Tek olmazsa üretim olmaz, bu kuruma hep birlikte sahip çıkalım. Halkın malı olan kuruma ivedi olarak gerekli yatırımlar yapılmalı” dedi.
EL-SEN, kurumda Eylül ayından itibaren eylemlere gidileceğini de belirterek, “ya biz gideceğiz ya da hükümet” yorumunda bulundu ve vatandaşlara sendikanın yanında olması çağrısı yaptı.
EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, sendika lokalinde yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla basın toplantısı düzenledi. EL-SEN basın toplantısı sırasında “KKTC=AKSA” ve “KKTC Meclisini Özelleştirin” pankartları da açtı.
EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, kurumun dar gelirli vatandaşların ve işletmelerin elektriğini kestiğini ancak casinolu otellere imtiyazlar sağlandığını, milyonlarca borcu olan otellere kişilere elektriğini kesmediğini savundu.
Hükümeti tahsilatlar, yatırımlar ve AKSA sözleşmesi konusunda eleştiren Özkıraç, hemen tahsil edilmesi gereken 800 milyon TL alacağı bulunan kurumun, 290 milyon TL borcu olduğunu ancak özel bankalardan 100 milyon TL daha borçlanmasının bardağı taşıran son nokta olduğunu kaydetti.
Özkıraç, kimin elektrik parasını ödeyip ödemediğini artık açıklayacaklarını, kuruma giren kaynağın yüzde 80’inin yaşlı yoksul kesimden geldiğini, diğerlerine ellenmediğini ifade ederek, EL-SEN’in eşitlikten yana olduğunu dile getirdi.
Kurumda yaşanan aksaklıkları ve sıkıntıları anlatan Özkıraç, Kıb-Tek’in her ihalesinde alım satımında şaibe olduğunu iddia ettiğini belirterek, yönetim kurumunu eleştirdi, AKSA’nın bu ülkenin kamburu olduğunu kaydetti.
“Tepkimiz çok ağır olacak” diyen Özkıraç, eğer borcu olanların elektriklerini Kıb-Tek kesmezse sendika olarak kendilerinin keseceğini söyledi.
Kurumların bir bir elden gittiğini ama muhalefetin bile sesini çıkarmadığını ifade eden Özkıraç, Kıb-Tek’e yatırım şartken AKSA’ya her ay 65 milyon verilmesini eleştirdi.
Bazı otel, kurum kuruluş, daire ve muhtarlıkların borçlarını okuyan Özkıraç, bazı otellerin 3 milyon TL üzerinde borcu olduğunu kaydetti.
“Ya bu yatırımları yapacaklar ya da gidecekler” diyen Özkıraç, dün yaptıkları son basın toplantıları olduğunu, genel müdürden kuruma son 2 yılda yapılan yatırımları açıklamasını istediklerini ifade etti.
Özkıraç, “Topluma sesleniyorum; bu mücadeleye katılın, Kıb-Tek olmazsa üretim olmaz” dedi. Kendilerine göre eylem planı belirlediklerini de ifade eden Özkıraç, 11 Eylül’e kadar süre verdiklerini kaydetti.
EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif de mali tablo hakkında bilgi verdi. Kıb-Tek’in bankalara 130 milyon TL, AKSA’ya 225 milyon TL, devlet maliyesine de 37 milyon TL civarında olmak üzere toplam 393 milyon TL borcu olduğunu ifade eden Kaşif, kurumun sadece devletten 220 milyon 500 bin TL alacağı olduğunu, bunun 100 milyonunun savunma, 45 milyonunun teşviklerden kaynaklandığını kaydetti.
Kurumun 1 milyar 100 milyon TL de alacağını bulunduğunu ifade eden Kaşif, kurumun alacaklarını tahsil etmesi durumunda yatırım yapılabileceğini, üretimin artırılacağını ve enerji maliyetlerinin düşürüleceğini dile getirdi.



KIB-TEK’e borcu olanlar bazı şirketler şu şekilde:

Master Club Boğaz 239 bin TL

Akçay sulama birliği 292 milyon TL, 442 bin TL

Akçay sulama birliği kaymakamlık 516 bin TL, 379 bin TL 

141. sulama tesisi 598 milyon TL

AKSA sulama birliği 500 milyon TL

Bölge sular komitesi 312 milyon TL, 107 bin TL 

76 sulama birliği 76 milyon TL

Koruçam muhtarlığı 24 milyon TL

Akçay sulama kaymakamlık 516 milyon TL ve 379 milyon TL

Gayretköy 7 milyon TL

Kaya Artemis 130 milyon TL

Savoy 3 milyon 887 bin TL

Kasya turistik 1.32 milyon TL

Simena 961 bin TL

Üniversite Noth Cyprus 200 bin TL

Mesan Devlopment 157 bin TL

İnter teminat 130 bin TL

Çamlıköy muhtarlığı 571 bin TL

BRT 384 bin TL

Sarıoğulları LTD 76 bin TL

Kemal Basat 143 bin TL

Santa turizm 2,5 milyon TL

Gayretköy sulama tesisi 100 bin TL

Rose Garden 244 bin TL 

Jasmine Court 53 bin TL 

A Tempos İmport Export 158 bin TL 

Gazimağusa Su işletme 573 bin TL 


Özlem süt 361 bin TL 

Beyköy süt 53 bin TL 

Koruçam Muhtarlığı 24 bin STG 

Manner Trading LTD 130 bin TL 

Ramadan Musazade 280 bin TL 

Roks Hotel 190 bin TL 

Girne Amerikan Üniversitesi Yurtları 343 bin TL 

Asımoğlu Otel 55 bin TL 

Lambusa 416 bin TL 

Onar Village 190 bin TL 

Mağusa Belediyesi Açıkpazar 60 bin TL 

Küçük Kaymaklı Spor Kulübü 76 bin TL 
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