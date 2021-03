Kıb-Tek’in 290 milyon TL borcu var

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, kurumun 290 milyon TL borcu olduğunu, uzun yıllar Kıb-Tek’te ‘hayali alacaklarla’ gelir gider dengesi gösterildiğini ve kurum kar ediyormuş gibi lanse edildiğini anlattı





Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Ses Kıbrıs TV’de açıklamalarda bulundu.

‘KIB-TEK batık haldedir’ diyen Büyükyılmaz, kurumun 290 milyon TL borcu olduğunu kaydetti.

Kıb-Tek’de uzun yıllardır ‘hayali alacaklarla’ gelir gider dengesi gösterildiğini ve kurum kar ediyormuş gibi lanse edildiğini anlatan Büyükyılmaz sözlerine şöyle devam etti:

‘KIB-TEK 1985 yılından beridir devlet daireleri, oteller, belediyeler vs. gibi yerlerden alması gereken hiçbir ödemesini alamadı. Kurumun şu an 940 milyon alacağı var. Halka bunu anlatıp ‘940 milyon alacak var, 290 milyon borç var, kurum kar ediyor’ denilerek herkes kandırılıyor. Ortada bir kar yoktur çünkü kurum bu paraları tahsil edemiyor. Tahsil etmeye kalksak en fazla 600 milyon TL’ sini tahsil edebiliriz. 390 milyon TL hayalidir asla geri dönmez.”

“HASPOLAT ARTIMA TESİSİ’NİN ELEKTRİĞİ KESİK”

Alacakların tahsil edilmesi için kurumlarda kesintiye başladıklarını kaydeden Büyükyılmaz, “ Maliye’nin elektriğini kestik, biraz ödeme yaptılar geri bağladık. Şu an Haspolat Arıtma Tesisi’nin elektriği kesik. Korkunç bir borç var. Belediye ödeyemiyor. Nasıl çözülecek bilemiyoruz’ ifadelerini kullandı.

“Camilerin elektriğini Miraç Kandili nedeniyle bağladık”

Camilerin tümünün elektrik borcu olduğunu da belirten KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, camilerin elektriğinin Miraç Kandili nedeniyle bağlandığını, Vakıflar Dairesi ile borcun nasıl ödeneceğine dair masaya oturacaklarını kaydetti. Büyükyılmaz ‘borç ödenmek zorunda ödenmezse camilerin elektrikleri yeniden kesilecek’ dedi.

“11 BİN KAYIP DOSYA VAR”

Büyükyılmaz, geçmiş borçlara ilişkin 11 bin kayıp dosya bulunduğunu da belirterek, bu dosyaların bulunması için hukukçuların devreye konulduğunu anlattı.

“KARA DELİK BÜYÜYOR”

Her ay sadece Aksa’ya ayın 7’sine kadar 52 milyon TL ödemek zorunda olduklarını kaydeden Büyükyılmaz, gecikme yaşandığı takdirde 1 milyon 600 bin TL faiz ödediklerini aktardı. Bunun yanında KIB-TEK’in 8 ayrı bankaya borcu olduğunu belirten Büyükyılmaz ‘tek çare gelirlerimizi toplamaktır’ dedi.

“Bu ay 179 Milyon TL ödeme yapmamız lazım”

Sadece bu ay içerisinde 179 Milyon TL ödeme yapmak zorunda olduklarını anlatan Büyükyılmaz, ‘çok büyük bir çıkmazdayız. Şu an bu ödemeyi yapabilecek paramız yok. Eğer tahsilat yapmazsak ve bu borçları ödemezsek kurum daha da kötüye gidecek’ ifadelerini kullandı.