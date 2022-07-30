Kıb-Tek’e yine ihalesiz alım

10 milyon litre Euro Dizel ihalesi sonuçlanana kadar, Teknecik Santrali’ne yakıtın K-Pet, Alpet veya her iki firmadan temin edilmesine karar verildi



Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki UBP-DP-YDP Hükümeti, Kıb-Tek’e “ihalesiz alım” yapmaya devam ediyor.

Resmi Gazete’de yer alan karar göre; Teknecik Elektrik Üretim Santrali’ne kurulan 2 adet Mobil Treyler Gaz Türbini Santrallarının, mevcut dizel santralları ve yardımcı buhar kazanlarında kullanmak üzere 10 milyon Litre Motorin (Euro dizel)'in ihalesi sonuçlanana kadar ihtiyaç duyulan Motorin (Euro dizel)'in K-PET, AL-PET veya her iki firmadan da temin edilmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yer alan karar şöyle:

Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu'nun 28.7.2022 tarih ve HAK/68/2022 sayılı kararı doğrultusunda, Teknecik Elektrik Üretim Santraline kurulan 2 adet Mobil Treyler Gaz Türbini Santralları, mevcut dizel santralları ve yardımcı buhar kazanlarında 2022-2023 yılları içerisinde kullanılmak üzere gereksinimi duyulan 10,000,000 (onmilyon) Litre Motorin'in temin edilmesi için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu'nun 8.7.2022 tarih ve HAK/36/2022 sayılı kararına atfen, ihale dosyası Merkezi İhale

Komisyonu'na gönderilmiş, ihale açılmış ve 5.8.2022 tarihinde ihale kapanacak olup, elektrik enerjisinin temininde gerekli Motorin (Euro dizel)'in karşılanması hususunda oluşan zaruriyetten dolayı, AL-PET ile imzalanan sözleşme sona ermiş olduğundan, ihtiyaç duyulan Motorin (Euro dizel) talebinin karşılanması için bu güne kadar muhtelif sevkiyatlarda K-PET'ten mazot temini yapıldığı, alınmış olan Motorin (Euro dizel)'in ödemesinin yapılması ve 10,000,000 (onmilyon) Litre Motorin (Euro dizel)'in ihalesi sonuçlanana kadar, ülkenin enerji arz güvenliği için acil ihtiyaç duyulan miktarda Motorin (Euro dizel)'in K-PET, AL-PET veya her iki firmadan da temin edilmesine karar verdi.

