“Kıb-Tek’e ihalesiz alımlardan ben de rahatsızım”

Başbakan Saner, Kıb-Tek’e ihalesiz yakıt alınmasının kendisini de rahatsız ettiğini söyledi



UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) ihalesiz yakıt alınmasının kendisini de rahatsız ettiğini belirerek, “Ancak Merkezi İhale Komisyonu kararları da ortadadır. Dolayısı ile ihtiyaç nedeniyle geçmiş yılların çok altında fiyatlarla spot alımları da yapılmaktadır. Zaten öyle olmasa birileri çoktan bu konuda da yaygarayı basarlardı” dedi

Halk sağlığının korunması konusunda da hassas olduğunu ifade eden Saner, “O üniteyi çalıştırmak durumunda kaldık. Yakıt kirlidir dediler, inceleme yaptırdık ve raporları basına açıkladık. Hala saldırıyorlar; İhaleler ve yakıt hakkında belgesi olan varsa ilgili yerlere başvursun” diye konuştu.

Başbakan Saner katıldığı bir programda soruları yanıtladı.

Saner Kıb-Tek ihaleleri ve yakıt kalitesi ile ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

“Devletin alımı yasalarla bellidir. MİK kararları da ortadadır. İhtiyaç durumunda Spot alım da yapılmaktadır. İhalesiz alımların beni rahatsız ettiğini daha önce de söyledim. En azından alınan rakamlar, geçmiş yıllarda alınan rakamların çok altında. Zaten böyle olmasa 5 dakika bu koltuklarda bizi tutmazlar… İhale yapılırken, tüm katılımcılara eşit şartlar sağlanmak zorunda… Bakanlar Kurulu’nda gerekli talimatı verdim. Bu tip olaylarda daha düzgün ihale yöntemi yapılması lazım. Bütün soru işaretlerini ortadan kaldırmak lazım. KKTC’de bu tip olaylar artık tamamen tarihe karışması lazım.”

