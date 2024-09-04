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Kıb-Tek’e dokuz lifli kabin pikap alındı

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Kıb-Tek’e dokuz lifli kabin pikap alındı
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek), 8 yıl aradan dokuz lifli kabin pikap alındı.  
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, Kıb-Tek Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törende araçlar bölge amirlerine teslim edildi.
Törene, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Koçyiğit, Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın ve Kıb-Tek bölge müdürleri katıldı.
Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Paşa araç teslim töreninde yaptığı konuşmada, 2016 yılından bu yana kurumun bünyesine ilk kez sıfır kilometre yeni araçlar katıldığını söyledi.
Paşa, “İlk etapta bugün beş aracı şube amirlerimize teslim ediyoruz. Toplamda dokuz aracı filomuza katmış olacağız. Yönetim olarak sadece makine anlamında değil, araç ve gereç konusunda da çalışanlarımıza en iyisini verme peşindeyiz" dedi. 
 
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