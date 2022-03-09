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"Kıb-Tek Yönetimine işinin ehli liyakat sahibi kişilerin atanmasını talep ediyoruz"

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El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, seçim kaybeden adayların ‘’tatmini’’ için, ‘’Kıb-Tek er veya geç özelleşecek’’ diyen kişi veya kişilerin yönetime atanmasına karşı çıkacaklarını, demokratik, yasal bütün eylem çeşitlerini gerçekleştireceklerini duyurdu.

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"Kıb-Tek Yönetimine işinin ehli liyakat sahibi kişilerin atanmasını talep ediyoruz"

Özkıraç, Kıb-Tek Yönetim Kuruluna işinin ehli liyakat sahibi kişilerin atanmasını talep ettiklerini söyledi. 

Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, 10 Şubat’ta hükümete basın yoluyla duyurdukları 11 maddelik öneri listelerinin ilk maddesi olan “Kıb-Tek Yönetim Kurulu tamamen liyakat sahibi ve uzman kişilerden oluşturulmalıdır” ilkesine uyulmayacağının taraflarına bilgi olarak  geldiğini ifade etti.

“Kıb-Tek seçim kaybeden milletvekili adaylarının  ‘’tatmin’’ edileceği yer değildir” diyen Özkıraç, önerilerinin zor günler geçiren Kıb-Tek’i yönetecek kadronun tamamen alanlarında uzman elektrik, makine, maliyeci, işletmecilerden oluşan bir ekibin atanması olduğunu anımsattı.

Özkıraç kurumun özelleştirilmesine karşı halktan yana ve iyi yönetim prensiplerini benimsemiş kişilerin göreve getirilmesi gerektiğini kaydetti.
 

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