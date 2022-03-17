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Kıb-Tek yine dönüşümlü kesinti yapacak

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Kıb-Tek yine dönüşümlü kesinti yapacak
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bugün yine ülke genelinde dönüşümlü kesintiler yapılacağını duyurdu.
Yapılan duyuru şöyle:
GENEL KESİNTİ UYARISI (17 MART 2022)
17:00 - 22.00 Saatleri arasında Ada genelinde üretim yetersizliği ve yatırım eksikliği nedeni ile 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılması planlanmaktadır.
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