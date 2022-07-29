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Kıb-Tek yine borçlanıyor

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Kıb-Tek yine borçlanıyor
Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) 100 milyon TL borçlanmasını onayladı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun, Fasıl 171 Elektrik İnkişaf Yasası'nın 18'inci maddesi uyarınca aldığı kararla Borç Yönetim Komitesi’nin dün aldığı karar doğrultusunda Kurumun akaryakıt teminine yönelik borçlanılması maksadıyla Creditwest Bank Ltd.'den yıllık yüzde 20 faiz oranı ile 100 milyon TL tutarında 24 ay vadeli taksitli kredi alınmasına karar verildi.
 
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