banner762
banner815
51 0
Ali Nesim Hocayı sevgi ve saygıyla anıyoruz.
Ali Nesim Hocayı sevgi ve saygıyla anıyoruz.
17 0
 
“Bu gidişle Arasta’ya da giremeyeceğiz”
“Bu gidişle Arasta’ya da giremeyeceğiz”
84 0
Gün annelerindi
Gün annelerindi
23 0
Kıbrıslı Türk eczacıdan büyük buluş
Kıbrıslı Türk eczacıdan büyük buluş
16 0
Neriman Cahit'in hayatı belgesel oldu
Neriman Cahit'in hayatı belgesel oldu
8 0
Gençler Birliği ikinci devrede kendine geldi
Gençler Birliği ikinci devrede kendine geldi
33 0
banner797
banner794

Kıb-Tek uyardı

banner476

Kıb-Tek Mart dönemine ait elektrik faturasını ödemeyen tüketicilerin elektriğini kesecek

banner825
Kıb-Tek uyardı

Mart dönemine ait elektrik faturasını ödemeyen, 675 TL üzeri bakiyesi olan tüketicilerin elektriği perşembe günü kesilecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Mart 2022 dönemi faturalarından ödenmemiş ve 675 TL üzeri bakiyesi bulunan tüketicileri uyararak, borcunu ödenemeyen tüketicilerin elektriğinin 12 Mayıs perşembe günü kesileceğini açıkladı.

Mart ayı indirimlerinin nisan ayı faturalarında mahsuplaştırıldığı, bunun tüketicilere bildirildiği de belirtildi.

Vatandaşların kurumun bölge amirliklerinden veya çağrı merkezinden gerekli bilgiyi alabileceği de ifade edildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.