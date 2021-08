KIB-TEK üretim kaynaklı kesinti yapıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla bugün üretimten kaynaklı dönüşümlü olarak elektrik kesintileri yapmak durumunda kaldığını açıkladı.

Kıb-Tek'den az önce yapılan duyuru şöyle:

ÖNEMLİ DUYURU

09 Ağustos 2021 Pazartesi günü üretimden kaynaklanan sorundan dolayı dönüşümlü olarak 1 ile 2 saat arasında kesintiler yapmak durumunda kalıyoruz. Halkımızın şebekede her an elektrik varmış gibi davranması önemle duyrulur.

ATTENTION

On the 09 Of August 2021 Monday, we have to make power cuts between 1 and 2 hour alternately due to the problem caused by electricity production. We apologise for any inconvenience and kindly advise you to take any necessary precautions.