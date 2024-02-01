KIB-TEK'ten, borcu olan abonelere uyarı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), borcu olan abonelerinin elektriklerinin, 6 Şubat’ta kesileceğini duyurdu.
Duyuruda, son ödeme tarihi dolmuş (Ocak 2024 dönemi ve öncesi) ve ödenmemiş 675 TL ve üzeri faturası olan hesaplar ile KIB-TEK ile taksit sözleşmesi yapmış ancak taksit geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektriklerinin salı günü kesileceği belirtildi.
Duyuruda yeni kesme ulama ücretinin 275,87 TL olduğu da hatırlatıldı.
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