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Kıb-Tek'te 3 günlük yakıt kaldı

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Kıb-Tek'te 3 günlük yakıt kaldı
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu açıklama yaparak, ülkede yaklaşık 3 günlük yakıtın sınırlanacağını belirtti…
KIB-TEK Genel Müdürü Vekili Dalman Aydın, Tuğcu’nun açıklamasını doğrulayarak, yakıt gemisinin hafta içinde yönlendirildiğini söyledi. BRT‘ye konuşan Aydın, “İkizlerin geleceği güne kadar yoğun yakıt stoğu yok ama yakıtı yetecek şekilde düzenlememizi yaptık. Mevcut yakıt 3 gün daha idare edecek. Gemi en geç Pazartesi günü gelecek. Bu arada, geçen gün elektrik kesintilerinin yakıtlarından kaynaklanmadan, arıza kaynaklı halkımızın bilmesinde de anlatımı var” dedi.
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