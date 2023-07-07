KIB-TEK süresi dolmuş borcu olan abonelerin elektrik enerjisinin 10 Temmuz’da kesileceğini bildirdi

KIB-TEK, son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerin elektrik enerjilerinin 10 Temmuz Pazartesi kesileceğini açıkladı.



KIB-TEK’ten yapılan duyuruda, “Abonelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına gerekli ödemelerini yapmalarını önemle rica ederiz.” ifadeleri kullanıldı.

