KIB-TEK süresi dolmuş borcu olan abonelerin elektrik enerjisinin 10 Temmuz’da kesileceğini bildirdi

KIB-TEK, son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerin elektrik enerjilerinin 10 Temmuz Pazartesi kesileceğini açıkladı.
KIB-TEK’ten yapılan duyuruda, “Abonelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına gerekli ödemelerini yapmalarını önemle rica ederiz.” ifadeleri kullanıldı.
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