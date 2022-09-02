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Kıb-Tek, son ödeme süresi dolan abonelerin elektrik enerjilerinin Salı günü kesileceğini duyurdu

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Kıb-Tek, son ödeme süresi dolan abonelerin elektrik enerjilerinin Salı günü kesileceğini duyurdu
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerinin elektrik enerjilerinin Salı günü kesileceğini duyurdu.
 
Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, abonelerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli ödemeleri yapmaları rica edildi.
 
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