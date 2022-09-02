Kıb-Tek, son ödeme süresi dolan abonelerin elektrik enerjilerinin Salı günü kesileceğini duyurdu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerinin elektrik enerjilerinin Salı günü kesileceğini duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, abonelerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli ödemeleri yapmaları rica edildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.