Kıb-Tek, son ödeme süresi dolan abonelerin elektrik enerjilerinin Salı günü kesileceğini duyurdu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerinin elektrik enerjilerinin Salı günü kesileceğini duyurdu.



Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, abonelerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli ödemeleri yapmaları rica edildi.

