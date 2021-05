Kıb-Tek, küçük bir devlet

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, KIB-TEK’in son 2 yılda 350 milyon liralık zararının olduğunu bu zararın da her ay 30 milyon lirayla devam ettiğini ifade etti





KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Hakikat TV Canlı yayınında Genel Yayın Yönetmeni, Gazeteci Güven Arıklı’nın sorularını yanıtlı, önemli açıklamalarda bulundu. Haftaya yeniden konuğu olacağı Hakikat TV’de, kimin KIB-TEK’e ne borcu varsa açıklayacağını da duyurdu.

Bu sabah (17 Mayıs) katıldığı ‘Güven Arıklı ile Hakikat’ Programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, kurumun içerisinde bulunduğu durumu bir kez daha gözler önüne serdi. Kurumun dışarıya olan borcundan, alacağına, ne kadar zarar ettiğine dair birçok konuya içtenlikle açıklık getirdi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, katıldığı programda ilk olarak KIB-TEK’in ne kadar borcu olduğunu anlattı. KIB-TEK’in küçük bir devlet konumunda olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Büyükyılmaz, KIB-TEK’in KKTC bütçesinin 3’te 1’ini elinde bulundurduğu için herkes tarafından yakından takip edildiğini ifade etti.

Görevi devralalı 3 ay olduğunu hatırlatan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı, şu an kendilerini eleştiren muhalefetteki kişilerin 3 ay önce KIB-TEK Yönetiminde olduğunu ancak şimdi bol bol ahkâm kestiklerini de belirtti. Büyükyılmaz açıklamasının devamında şunlara yer verdi: “Kurumu devraldıkları zaman 125 milyon karda olan bir kurum, şu anda ise 334 milyon borcu olan bir kurum haline gelmiştir. 3 yıl içinde neler oldu ki kurumun bu borç yatağı sürekli büyüdü ve arttı. Sıfır yatırım ve sürekli borç içinde olan bir yapısı oluştu. Benim, hiç kimsenin yönetimi ile ilgili ‘iyi yönetti mi kötü yönetti mi’ gibi irdeleme şansım yok ama sayısal değerlerle konuşmak sanırım tüm sorulara cevaptır.”

Son 3 yıl içindeki KIB-TEK’in tüm ihalelerinin bütün dosyalarının tek tek elden geçirilmesi gerektiğini her platformda vurgulayan Büyükyılmaz, bu söylemini bir kez daha tekrarladı, kurumun neden bu hale geldiğini, neden 1 liralık malın 10 liraya alındığının sorgulanması gerektiğinin altını çizdi: “Biz yargı değiliz, mali polis de değiliz, sayıştay değiliz. Biz sadece bunları ilgili yerlere ulaştırır, ilgili yerlerin yaptığı çalışmalar sonrasında yargının vereceği kararı beklemekten başka herhangi bir şeyimiz de yok.”

Büyükyılmaz, KIB-TEK’İN hangi noktalarda suç unsuruna bulaştığını da tüm samimiyetiyle açıkladı: “Depolar dolusu kesicilerin hepsinin sahte çıktığını kimse inkâr edemez, depolar dolusu Cut-out’ların sahte mal olduğunu kimse inkar edemez, Teknecik’teki santraller için çıkılan o büyük ihaleler sonrasında alınan yedek parçaların sahte olduğunu kimse inkar edemez, 1 liraya alınması gereken malların 100 liraya alındığını kimse inkar edemez. Nasıl bir şey bekliyorlar bizden, orasını bulamıyorum. Bu işin kökünde olan muhalefet, o büyük eleştirileri yaparken, önce onlar bu kurumun başındaydılar, şimdi kimi destekliyorlar, kimin tarafındalar sormak lazım?”

KIB-TEK’in son 2 yılda 350 milyon liralık zararının olduğunu bir kez daha hatırlatan Büyükyılmaz, bu zararın da her ay 30 milyon lirayla devam ettiğini ifade etti: “ Biz göreve gelmeden önce bu kurum 2 sene zam yapamamış, zam yapılması gerekiyor. Bu iki yıllık süre içerisinde 350 milyon zarara uğratılmış, şu anda da her ay zam yapılmamasından kaynaklı 30 milyon lira zararda ve bu böyle devam ediyor. “

‘Pandemi döneminde özellikle evine ekmek götüremeyen insanları düşününce zam yapmak kolay değil’ diyen Büyükyılmaz, bu zammı yapmadıkları için, kurumun bir önceki genel müdürünün kendisini ziyarete geldiğini ve tekrar göreve gelmesi durumunda bizler hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Ancak 2 yıl kadar zam yapmadıkları için kurumu zarara uğratanlar hakkında hiçbir işlem yapmayanların şimdi bizler için suç duyurusunda bulunmak istemesi hiç de doğru değil dedi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun 334 milyon lira borcu olduğunu ancak 667 milyon lira da alacağı olduğunu ifade eden KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı, yalnızca Mayıs ayı içerisinde 222 milyon lira borç ödeme zorunluluğu olduğunu açıkladı: “ Bu borcu ödemediğimiz durumda KIB-TEK’in borcu biraz daha artacak. Borcu kapatmanın tek yolu tahsilattır. Kurum ve kuruluşlardan, devlet dairelerinden, tüketicilerden almam gerekenleri alamadığım için sürekli borcumuz artarak devam etmektedir. Ben göreve geldiğim ilk gün tahsilatın ne kadar olduğunu görmek istedim. Tahsilat yüzde 60’lara düşmüş. Yani kurumun abonesi olan yüzde 40 abone elektrik parasını ödemiyor.”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, hükümete de seslendi ve KIB-TEK’te yaşanan usulsüzlüklerin ortaya çıkarılmasını istedi: “Hükümet kararlıysa ve kendi kurumlarının kurtulmasını istiyorsa, KTHY gibi bir kez daha aynı senaryolarla karşılaşmak istemiyorsa hiç çekinmeden bu konunun üzerine gidecek ve KIB-TEK’in belki de 10 yıllık tüm alımlarını masaya yatıracak ve alımlardaki tüm usulsüzlüklerle ilgili de ne varsa ortaya dökecek ve diyecek ki ey kurum ey Kıbrıs Türk Halkı, bakın sizin cebinizden çıkan paralarla birlikte sizin kurumunuz olan KIB-TEK’i biz ne hale sokmuşuz, bilin ve vatandaşa anlatın”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, EL-SEN’in grevini ve sonrasında KIB-TEK ile EL-SEN arasında imzalanan protokole de değindi. EL-SEN, ‘siz vatandaşa yüzde 10-15 bir zam yapmak istiyorsunuz ancak vatandaş bu zammın EL-SEN’in yapmak istediğini düşünüyor, bunu engellemeniz lazım’ mesajını veriyor. Bir yanda zam konusu diğer yanda da EL-SEN’in talep ettiği tahsilatların yapılması konusu. Ancak EL-SEN’le imzalanan protokolde yer alan 1. Maddedeki tahsilatların yapılması talebi, zaten KIB-TEK’in kendi çalışmasıdır.

EL-SEN ‘bakın biz EL-SEN olarak vatandaşın yanındayız’ mesajını vermeye çalışıyor. Ancak biz zaten bu düşüncedeyiz ve KIB-TEK olarak vatandaşın yanındayız. İmzalanan protokolde de anormal olan bir durum yoktur lakin aynı fikir birliğine sahip olduğumuz noktalar mevcut.

Hem kim olursa olsun herkes borcunu ödemekle mükelleftir diyen KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, şunları ifade etti: “Büyük işletmelerin borcunu es geçerken, gariban vatandaşın elektriğini otomatik olarak kesilebiliyor ve o gariban insan faturasını ödemediği için günlerce elektriksiz kalıyorsa bu sosyal devlet anlayışının buna uymadığını göstermek lazım. Aynı uygulamayı her kim olursa olsun yerine getirmek lazım.”

Kurumda sayaç kalmadığı ve depoların boş olduğu konusunda da bir algı yaratılmak istendiğini de programda dile getiren KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı, halkın da doğruları bilmediği için doğal olarak tedirgin olduğunu söyledi. Büyükyılmaz, işin gerçek tarafını da şu sözlerle anlattı: “2007 yılından itibaren KIB-TEK bir yazılım kullanıyor. AB, KIB-TEK’e bir yazılım hediye etti. Hediye ettiği günden itibaren KIB-TEK’in başına gelmeyen kalmadı. Bu yazılımla 10 bin adet sayaç için ihaleye çıkılmış ve KIB-TEK’in her ihalesini kazanan firma bu ihaleyi de alıyor ve yazılımı gerçekleştiriyor ve bu yazılımı sadece 2 adet akıllı sayaç uyum sağlıyor. Birçok ülkede bu yazılıma 70-80 adet akıllı sayaç uyum sağlarken bizde 2 adet sayaç uyum sağlamıştır. Dünyada bu sayaçlar 60-70 EURO bizde 128 EURO. O da çok ilginç!. Üstelik bu yazılımın lisansı da ihaleyi alan X Firmasının elinde. Lisansın elinde olması nedeniyle kurum her yıl bu X Firmasına 204 bin EURO lisans parası veriyor, sözde bakım adı altında. Ama o bakım da yok. Sözleşme resmen firmaya kar sağlamak amacıyla yapılmış. Bizler de bu çağ dışı yazılımdan dolayı yeni bir yazılım yapma kararı aldık. Yeni yazılım en az 60 akıllı saate hükmedecek şekilde olacak ve lisanları KIB-TEK’in elinde olacak. Eski yazılım sonlandırılacak, KIB-TEK 204 bin EURO bakım parası ödemeyecek konusu dillendirilmeye başlandığı andan itibaren bir huzursuzluk oluştu. KIB-TEK’in malı deniz, yemeyen keriz misali işleri götürüyoruz. Soyulan aslında vatandaş.

EL-SEN’le imzaladığımız protokolde yakıt ihalesinin bir an önce Merkezi İhale Komisyonu üzerinden çıkılması talep ediliyor. Ancak çıkılan ihale taşımacılıkla ilgili. Taşımacılık konusuyla ilgili ayrılan bütçe 34.80 dolarken 38.80 dolardan tonu taşımacılığı yapılmıştır. Sayın Bakan geldiği zaman bu meblağın çok yüksek olduğunu dile getirmiştir. Ve akaryakıt taşımacılığını iptal etmiştir. Bu iptalden sonra her şey bir anda değişmiş ve dış güçler kurumu karanlığa gömebilmek için elinden geleni yapmaya başlamıştır. 2016-2021 sürecinde imzalanmış olan protokoller elimizde olmasaydı KIB-TEK karanlığa gömülmüştü.

Biz 24 bin ton akaryakıt aldık. Şayet almasaydık bugün KIB-TEK’i konuşmayacaktık. Çok farklı durumlar olacaktı. Amaçları kurumu karanlığa sokmaktı. Pazarlık usulü bir ihale süreci yaşanıyor. Merkezi İhale Komisyonu yaklaşık 11 firmayı ihaleye davet etti. En uygun firma hangisiyse 220 bin tonluk akaryakıt ihalemizi almış olacak.”

İstihdam konusuna da değinen Büyükyılmaz, Kurum borç içindeyken istihdam yapılmasının söz konusu olamayacağını söyledi.