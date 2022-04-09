“Kıb-Tek isteyerek batırılmaya çalışılıyor”

TÜRK-SEN Başkanı Bıçaklı, toplumun kurumlarına sahip çıkmadığı takdirde, bunun bedelini çok ağır ödeyeceğini vurguladı



Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı, yıllar boyunca “Kıb-Tek’e yatırım yapılması için çağrıda bulunmalarına ve 3-4 yıl önce buna dair bir protokol imzalanmasına rağmen, bir kuruş yatırım yapılmadığını ve insanların karanlığa gömülmeye başladığını” söyledi.

Bıçaklı, Kıb-Tek’in “bilerek ve isteyerek” batırılmaya çalışıldığını, 4 yıldır maliyetin altında satış yaparak bu hale getirildiğini ileri sürerek, ilgili bakanın en son yapılan zam indiriminden kaynaklı 180 milyon açık oluştuğunu açıkladığını, buna rağmen devletin “açığı ben kapatacağım” dememesinin sebebinin kurumun batırılarak, diğer şirketlere devretmek olduğunu iddia etti.

Hükümetin, son olarak çalışanları adına ödedikleri primler konusunda işverenlere yardımcı olacağını açıkladığını, ancak buna rağmen o iş yerinde çalışan asgari ücretlinin ödemesi gereken katkı payı konusunda bir yardımda bulunmayacağını kaydeden Bıçaklı, hükümeti “sermayenin hükümeti” olmakla suçladı.

Bıçaklı, Kıb-Tek’e yapılanların, Kıbrıs Türk Hava Yolları’na yapılan oyunla aynı olduğunu ileri sürerek, halka çağrıda bulundu ve kurumları yaşatmak için mücadele etmesi gerekenlerin yalnızca bu kurumlarda çalışanlar olmaması gerektiğini, toplum kurumlarına sahip çıkmazsa, bunun bedelini çok ağır ödeyeceğini söyledi.

