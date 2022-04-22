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Kıb-Tek'in AKSA'ya olan borcu devlete devredildi

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Bakanlar Kurulu, 1 milyar 46 milyon 12 bin 851 TL, 48 kuruş olan borcun devlet borcu olarak devralmasını içeren Yasa Gücünde Kararnamenin onaylanarak Resmi Gazetede yayımlanmasına ve  Cumhuriyet Meclisine sunulmasına karar verdi

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Kıb-Tek'in AKSA'ya olan borcu devlete devredildi

Resmi Gazetede yayımlanan yasa gücünde kararnameye göre, devlet, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun (Kıb-Tek) Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne (AKSA) olan borcunu devraldı. 

Bakanlar Kurulu, 1 milyar 46 milyon 12 bin 851 TL, 48 kuruş olan borcun devlet borcu olarak devralmasını içeren Yasa Gücünde Kararnamenin onaylanarak Resmi Gazetede yayımlanmasına ve  Cumhuriyet Meclisine sunulmasına karar verdi.

Resmi Gazetede yer alan açıklama ise şu şekilde: 

“Bu kararname ile 31.03.2022 tarihi itibari ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun AKSA'ya olan 989,313,841.47 TL elektrik alım borcu ile 56,812,010.01 TL olan gecikme zamları toplam olarak, 1,046,125,851.48 TL borcun bu tarihten itibaren bu borca tahakuk ettirecek faiz ve/veya tutarları, devlet borcu olarak devralınır."

KARARNAMENİN GENEL GEREKÇESİ

Kararnamenin genel gerekçesinde, pandemi koşulları ve ekonomik darboğaza nedeniyle halkın mağdur edilmemesi için elektrik fiyatlarının yükseltilmediği, maliyetlerin altında satış yapan Kıb-Tek’te ciddi borç yükü oluştuğu, kurumun mali yapısının bozulduğu ifade edildi.

Gerekçede, kamu kabiliyetinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, bu yolla Kıb-Tek’in enerji üretim, iletim ve dağıtımında arz güvenliği sağlanıp kesintisiz ve güvenilir bir üretim yapabilmesi açısından kurumun bir an önce AKSA’ya olan borçlarının devralınmasının, KIB-TEK’in kamu hizmeti verme kabiliyetinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının kaçınılmaz olduğu belirtildi.

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