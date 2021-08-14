banner583
Ağırdağ bölgesindeki yangında 30 dönümlük ormanlık alan kül oldu
Ağırdağ bölgesindeki yangında 30 dönümlük ormanlık alan kül oldu
26 0
Asgari ücret yine belirlenemedi
Asgari ücret yine belirlenemedi
12 0
 
Cimnastik Federasyonu’ndan, GG’nin projesine destek
Cimnastik Federasyonu’ndan, GG’nin projesine destek
22 0
Koronavirüsü ilk yayan kişiyi DSÖ açıkladı!
Koronavirüsü ilk yayan kişiyi DSÖ açıkladı!
730 0
Acı üstüne acı
Acı üstüne acı
69 0
Azerbaycan ile turizmde işbirliği
Azerbaycan ile turizmde işbirliği
49 0
Güney'den elektrik alıyoruz
Güney'den elektrik alıyoruz
16 0
banner661

KIB-TEK için 1200 Ton akaryakıt geldi

banner476

banner666
KIB-TEK için 1200 Ton akaryakıt geldi

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından Teknecik Elektrik Santralı’nda kullanılmak üzere Türkiye’de İskenderun Petrol Rafinerisi’nden alınan ve iki defada adaya geleceği açıklanan 2 bin 400 tonluk yakıtın ilk partisi bugün adaya ulaştı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz sevkiyatla ilgili yaptığı açıklamada, beklenen yakıtın gelmiş olmasıyla önümüzdeki 3-4 gün içinde herhangi bir kesintinin beklenmediğini söyledi.

Elektrik santrallerinde kullanılmak üzere Türkiye’den alınan yakıt Girne Limanı’na ulaştı.

30’ar tonluk 40 tankerin taşıdığı toplam 1200 ton akaryakıt Girne Limanı’na geldi. KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz sevkiyatla ilgili yaptığı açıklamada, ülke genelinde son iki gündür tüm şartları zorlayarak elektrik kesintisine gitmediklerini söyledi.

Havanın sıcak olmasına rağmen hafta sonu elektrik üretiminde düşüş yaşandığını belirten Büyükyılmaz, bunu bir şans olarak değerlendirdi.

Büyükyılmaz, önümüzdeki 3-4 gün içinde de kesinti yapılmayacağının garantisini verirken herkesin rahat olmasını istedi. Akaryakıt yüklü tırlar daha sonra Teknecik Elektrik Santrali’ne doğru hareket etti.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.