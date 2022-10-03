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Kıb-Tek Girne bölgesinde bazı yerlerde kesinti olacağını duyurdu

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Kıb-Tek Girne bölgesinde bazı yerlerde kesinti olacağını duyurdu
 
 
  Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Girne bölgesinde yarın 6 saat süreyle Hasan Uzun Petrol'un güneyi, Piyale Paşa Sokak, Ayışığı Sokak ve Yayla Sitesi ile Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar bölgesine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
 
Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Hasan Uzun Petrol'un güneyi, Piyale Paşa Sokak, Ayışığı Sokak ve Yayla Sitesine ve ayni gün saat 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar bölgesine elektrik verilemeyeceği kaydedildi.
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