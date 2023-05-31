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Kıb-Tek gecikme zamlarının yapılandırılması için müracaat kabul ediyor

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Kıb-Tek gecikme zamlarının yapılandırılması için müracaat kabul ediyor
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), gecikme zamlarının yapılandırılması için 26 Haziran’a kadar müracaat kabul ediyor.
Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu'nun aldığı ve 25 Mayıs’ta Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yasa gücünde kararname doğrultusunda, elektrik tüketiminden kaynaklanan borçların gecikme zamları, proje, mukavele borçlarının gecikme zamları, ihtilaflı borçlar ve tahsili mümkün olmayan, iflas aşamasında olan tüketici borçlarının gecikme zamlarının yapılandırılması için müracaat kabul edilecek.
Yasa gücünde kararnameden faydalanmak isteyen tüketicilerin, yapılandırmak istedikleri sayacın kayıtlı bulunduğu bölge amirliklerine müracaat etmeleri gerekiyor.
 
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