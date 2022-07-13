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Kıb-Tek faturalar konusunda aboneleri uyardı

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Kıb-Tek, son ödeme süresi dolmuş abonelerin elektrik enerjilerinin yarın kesileceğini duyurdu

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Kıb-Tek faturalar konusunda aboneleri uyardı
 

Kıb-Tek, son ödeme süresi dolmuş ve 675 TL üzeri özel ve tüzel tüm abonelerin elektrik enerjilerinin yarın kesileceğini duyurdu.

Kıb-Tek, herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması adına gerekli ödemelerin yapılmasını rica etti.

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