banner913
banner932
Çileğin tam zamanı
Çileğin tam zamanı
12 0
İlkokul atletizmde eleme yarışları başladı
İlkokul atletizmde eleme yarışları başladı
11 0
 
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
29 0
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
48 0
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
25 0
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
14 0
Mücahitlerden doğaya 7000 fidan daha
Mücahitlerden doğaya 7000 fidan daha
35 0
banner915

Kıb-Tek: Elektrik kesintilerinin sabotaj olduğu ortaya çıktı

banner476

Kıb-Tek Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğü, trafo odalarında bulunan cihazlara yapılmaması gereken topraklama işleminin yapılarak, sistemin devre dışı kalmasına neden olunduğunu belirtilerek, müdahaleleri düzeltmek ve enerji sağlamak için teknik elemanlara yapılan çağrının ise sonuçsuz kaldığına dikkat çekti

banner825
Kıb-Tek: Elektrik kesintilerinin sabotaj olduğu ortaya çıktı
banner931
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğü, ülkede yaşanan elektrik kesintilerinin, yapılan kasıtlı müdahalelerden meydana geldiğinin ortaya çıktığını açıkladı.  
Kıb-Tek Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklanmada, grev, eylem gibi unsurların hak olduğu gibi, vatandaşın enerji talebinin de bir hak olduğu unutulmadan hizmetlerin halka verilmeye devam edilmesi gerektiğini vurguladı.
Açıklamada, trafo odalarında bulunan cihazlara yapılmaması gereken topraklama işleminin yapılarak, sistemin devre dışı kalmasına neden olunduğunu belirtilerek, müdahaleleri düzeltmek ve enerji sağlamak için teknik elemanlara yapılan çağrının ise sonuçsuz kaldığına dikkat çekildi.
Yapılan müdahaleler sonucu halka enerji verilemez duruma gelindiğini vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Grev, eylem gibi unsurların hak olduğu gibi, vatandaşın enerji talebinin de bir hak olduğu unutulmadan bu hizmet halkımıza verilmeye devam edilmelidir. EL-SEN'in iş başı yapmamasına ve/veya göreve gelmemesine bağlı olarak yaşanan bu mağduriyetten dolayı tüm halkımızdan özür dileriz.”
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.