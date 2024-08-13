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"KIB-TEK'e yatırım yerine bolca istihdam yapıldı"

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SÜİB Başkanı Mahmut Erden, son günlerde elektrik konusunda muhalefet kanadından yapılan eleştirilere işaret ederek, "Elektrik meselesi için sabah akşam güya muhalefet edenler 2015'te iktidardı. O dönemde, o dönemde petrolün ucuzlamasından oluşan kârla gani gani istihdam yapıldı" diye konuştu

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"KIB-TEK'e yatırım yerine bolca istihdam yapıldı"
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Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, son günlerde gerek elektrik kesintileri gerekse de elektrik konusunda planlama yapılmamasına ilişkin yapılan eleştirilerle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Erden’in açıklaması şöyle:

“Bizim toplumum balık hafızalı, hatırlama özürlüdür. Şimdi bu elektrik meselesi için sabah akşam güya muhalefet edenler 2015'te iktidardı. O dönemde, Dünyada gelişen bazı hadisler yüzünden Petrol varil fiyatı 120 dolarlardan 20-25 dolara düştü. Ne yaptı dönemin KıbTek'i yöneten eski sayıştay başkanı?

Şimdilerde, söylenen efendim KıbTeke yatırım yapılmalı, jeneratör alınmalı filan lafını unutup, petrolün ucuzlamasından oluşan kârla gani gani istihdam yaptılar. İş bilsede bilmesede ne var ne yok doldurdular Kıbteke... O yüzden yapılan muhalefet samimi değil, aksine Komik!”

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