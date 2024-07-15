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Kıb-Tek, dolandırıcılık maksatlı kurulan sitelerle ilgili halkı uyardı

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Kurumun internet sitesinin görüntüsü kopyalanarak dolandırıcılık maksatlı bazı siteler kurulduğunu belirterek, halkı ödeme yapacakları sitenin adresini kontrol etmeleri konusunda uyardı.

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Kıb-Tek, dolandırıcılık maksatlı kurulan sitelerle ilgili halkı uyardı
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Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun resmi ödeme sitesi https://online.kibtek.com adresidir. Google arama motoruna sponsorlu reklam geçilerek ve internet sitemizin görüntüsü kopyalanarak dolandırıcılık maksatlı bazı siteler kurulmuştur. Bu tür sitelere itibar etmeyiniz ve lütfen ödeme yapacağınız sitenin adresini kontrol ediniz. İlgili internet sitelerine karşı ilgili mercilere gerekli şikayetler yapılmıştır.” denildi.
 
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