Kıb-Tek'den elektrik kesintisi uyarısı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre,



Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Yılmazköy Hacı Ali Tesisleri bölgesinde 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.



Ayrıca orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-16.00 saatleri arasında Boğaz Mülk Construction Vilları bölgesine de elektrik verilemeyecek.



İskele Bölgesi orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle, 08.30-12.00 saatleri arasında İskele’nin batı bölgesi ve Dr. Suat Günsel İlkokulu ile Şht. İlker Kartel ilkokulu civarına elektrik verilemeyecek.