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Kıb-Tek'den elektrik kesintisi uyarısı

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Kıb-Tek'den elektrik kesintisi uyarısı
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre,

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Yılmazköy Hacı Ali Tesisleri bölgesinde 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
 
 Ayrıca orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-16.00 saatleri arasında Boğaz Mülk Construction Vilları bölgesine de elektrik verilemeyecek.

İskele Bölgesi orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle, 08.30-12.00 saatleri arasında İskele’nin batı bölgesi ve Dr. Suat Günsel İlkokulu ile Şht. İlker Kartel ilkokulu civarına elektrik verilemeyecek.
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