Kıb-Tek'den elektrik kesintisi uyarısı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre,
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Yılmazköy Hacı Ali Tesisleri bölgesinde 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
Ayrıca orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-16.00 saatleri arasında Boğaz Mülk Construction Vilları bölgesine de elektrik verilemeyecek.
İskele Bölgesi orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle, 08.30-12.00 saatleri arasında İskele’nin batı bölgesi ve Dr. Suat Günsel İlkokulu ile Şht. İlker Kartel ilkokulu civarına elektrik verilemeyecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.