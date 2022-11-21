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Kıb-Tek'den elektrik kesintisi duyurusu

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Kıb-Tek'den elektrik kesintisi duyurusu

Balıkesir Kırsal Kesim Arsalarına 5 saat elektrik verilemeyecek
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Balıkesir Kırsal Kesim Arsalarına 5 saat elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 09.00 ile 14.00 saatleri arasında olacak.


Aşağı Bostancı Celal Bekiroğlu Sokak ve Anamur Sokaklarına bugün 3 saat elektrik verilemeyecek
Aşağı Bostancı Celal Bekiroğlu Sokak ve Anamur Sokaklarına, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle bugün  3 saat elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 9:00 ile 12:00 saatleri arasında olacak.
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