Kıb-Tek'den elektrik kesintisi duyurusu



Balıkesir Kırsal Kesim Arsalarına 5 saat elektrik verilemeyecek

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Balıkesir Kırsal Kesim Arsalarına 5 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 09.00 ile 14.00 saatleri arasında olacak.





Aşağı Bostancı Celal Bekiroğlu Sokak ve Anamur Sokaklarına bugün 3 saat elektrik verilemeyecek

Aşağı Bostancı Celal Bekiroğlu Sokak ve Anamur Sokaklarına, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle bugün 3 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 9:00 ile 12:00 saatleri arasında olacak.