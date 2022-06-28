“Kıb-Tek çok büyük bir çöküşün içerisinde”

Maliye Bakanı Sunat Atun, Kıb-Tek’in çok büyük bir çöküşün içerisinde olduğunu ve kurumun 1 milyar 60 milyon borç stoku olduğunu vurguladı

Mecliste konuşan Maliye Bakanı Sunat Atun, yapılan konuşmalardaki bazı ifadelerin hiç hoş olmadığını söyledi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun çok büyük bir çöküşün içerisinde olduğunu dile getiren Atun, yönetenin halktan aldığı yetkiyle gereken cesareti koyarak, sorunları aşması gerektiğini belirtti.

Kurumun 1 milyar 60 milyon kusur borç stoku olduğunu, bunun da devletleştirilmesi konunun burada konuşulduğunu ve desteklendiğini kaydeden Atun, Kıb-Tek’in bilançolarının bozulduğu ve sürdürülebilirliği kalmamış bir kurum olduğunu söyledi.

Borçların devasal boyut aldığını kaydeden Atun, Kıb-Tek’in borcuna eklenecek faiz cezası olduğuna işaret ederek, bunun finansman yöntemi olmadığını ve şirket gibi davranılamayacağını vurguladı.

Ödemenin Maliye’nin analitik kodlarına uygun kalemlerden ilgili şirkete yapıldığını söyleyen Atun, denetim için teftiş kurulu ve Sayştaylığa bizzat kendisinin yazılı talepte bulunacağını belirtti.

Atun, küresel salgının lojistik desteklerinin çok ciddi bozulduğunu ve Rusya-Ukrayna savaşının da çok ciddi tedarik sorunlarına neden olduğunu belirtti.

Almanya’daki akaryakıt sorununa da değinen Atun, Alman Kalkınma Bankası'ndan 15 milyon Euro’luk yatırım finansmanı ayrıldığını söyleyerek, yakıt stoku yapmak durumunda kaldıklarının göstergesi olduğunu kaydetti.

Atun, 4 bin 5 bin tonluk yakıtın alınmasının ardından ülkenin bu bunalımdan çıkarılacağını kaydetti. Bölgede akaryakıt sıkıntısı olduğunu dile getiren Atun, bu tür uluslararası taşımaların çok ciddi çalışma gerektirdiğini belirterek, ülkenin karanlığa girmemesi için bu kararın verildiğini söyledi.

