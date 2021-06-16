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Kıb-Tek borcunu ödemeyenlerin elektriğinin kesileceğini duyurdu

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Kıb-Tek borcunu ödemeyenlerin elektriğinin kesileceğini duyurdu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), ödenmemiş borcu olan tüm tüketicilerin, 20 Haziran’a kadar bakiye borçlarını ödememesi halinde elektriklerinin kesileceğini duyurdu.

KIB-TEK Bilgi İşlem Şube Amirliği yapılan açıklama şöyle:

“Kurumumuza, son dönem hariç, ödenmemiş bakiye borcu olan tüm tüketici gurupları (taksitli ve sözleşmeli borçlar da dahil) için elektrik enerjisi kesme işlemi uygulanacaktır. Ödenmemiş bakiye borçların en geç 20 Haziran 2021 tarihine kadar ödenmesini saygı ile rica etmekteyiz”

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