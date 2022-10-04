Kıb-Tek: “Borcu olan abonelerin elektriği perşembe gün kesilecek”

Kıb-Tek, son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerin elektrik enerjilerinin perşembe günü kesileceğini duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, abonelerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına gerekli ödemelerin yapılması istendi.
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