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Kıb-Tek battı kimin umurunda?

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Kıb-Tek’te yönetim kurulu başkan ve üyelerinin asgari ücretin 2.5 katına kadar maaş talep ettiği ortaya çıktı

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Kıb-Tek battı kimin umurunda?
 
Mali denge açısından “batak” olduğu bilinen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda ilginç işler oluyor. Kısa bir süre önce hukukçular istihdamları ile gündeme gelen kurumda, bu kez de yönetim kurulu başkan ve üyelerinin asgari ücretin 2.5 katına kadar maaş talep ettiği ortaya çıktı.
Hasan Akyiğit’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu dönemde 22 Ağustos 2022 tarihinde oy birliği ile karar alan Kıb-Tek yönetim kurulu, bu konuyu ilerletmesi için Genel Müdür Vekili’ne yetki vermişti.
Adına “hakkı huzur tahsisatı” denilen uygulama ile Başkan’a asgari ücretin iki buçuk katı, üyelere de 2 katı maaş bağlanması istendi..
Bir türlü tamamlanamayan ve yüksek ücretler ödeyerek yakıt alan kuruma tepkiler yükselirken, bu da yetmezmiş gibi her ay binlerce TL elektrik faturası ödemek zorunda olan vatandaşlar, bu yaşananları  “Titanic batarken keman çalan müzisyenlerin” durumuna benzetti.

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