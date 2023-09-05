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“Kıb-Tek artık halk değil, aile şirketi”

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“Kıb-Tek artık halk değil, aile şirketi”
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) eski Asbaşkanı ve Halkın Partisi (HP) Merkez Yürütme Organı (MYO) üyesi Yusuf Avcıoğlu yapılan şaibeli sınavlar ve torpille yapılan atamalar ile ilgili “Kıb-Tek artık halk değil, aile şirketi” dedi.
Avcıoğlu yaptığı açıklamada Kıb-Tek’te işe başlayabilmek için gereken şartın “UBP/DP/YDP üyesi olmak veya, üyelerinden oluşan ailelere mensup olmak” olduğunu ifade etti.
Avcıoğlu’nun açıklaması şu şekilde;
“Kıb-Tek artık halk değil, aile şirketi!  Bir Yönetim Kurulu Üyesinin Oğlu ve Gelini her ikisi de,
Bir Yönetim Kurulu Üyesinin Oğlu, Bir Yönetim Kurulu Üyesinin Damadı, Bir Yönetim Kurulu Üyesinin Nişanlısı,
Emekliliğine 10 yıl kalmış Gençler (!) ve daha nicesi…
Toplam 149 kişi bugün KIBTEK’de iş başı yaptı… Aranan şartlar mı?
UBP / DP / YDP üyesi olmak veya, UBP / DP / YDP Üyelerinden oluşan Ailelere mensup olmak!” dedi.
 
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