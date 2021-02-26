Kıb-Tek, 330 milyon TL zararda

KIB-TEK kilowatt saatini 119 kuruşa ürettiği elektriği 97 kuruşa satarken, Ekonomi Bakanı Arıklı, Kıb-Tek’in yapılmayan zamlar nedeniyle 330 milyon TL zararı olduğunu açıkladı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) kilowatt saatini 119 kuruşa ürettiği elektriği 97 kuruşa satması ve Şubat 2019’dan bu yana ortaya çıkan maliyet farkını kapatamaması nedeniyle 2020 sonu itibarıyla zararın 334 milyon lirayı aştığı belirtildi.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da, Meclis’te bu konuda söz aldı.

Göreve geldiği anda, akaryakıt taşıma ihalesini gördüğünü anlatan Arıklı, önceki ihalede, ilgili firmanın daha ucuz ve kalitesiz bir yakıtı kuruma teslim ettiğini, kurumun firmaya ceza kestiğini ve MİK’in ilgili firmayı ihaleden men ettiğini anımsattı.

Kıb-Tek’le ilgili hazırlanan rapor kamuoyuna açıklandığında herkesin neden kurum konusunda bu kadar hassas olduklarını görebileceğini söyleyen Arıklı, sıkıntılı ihaleyi iptal ettiklerini belirtti.

Şu anda Mart-Nisan sonuna kadar yetecek yakıt olduğunu, uluslararası ihale için zaman gerektiğini dile getiren Arıklı, bu nedenle elden alım için MİK’e yetki verildiğini belirtti.

Kıb-Tek’in yapılmayan zamlar nedeniyle 330 milyon TL zararı olduğunu kaydeden Arıklı, kurumun devletten de alacağı olduğunu belirtti.

Kıb-Tek’te şu anda sürdürülebilir bir yapı olmadığını dile getiren Arıklı, kurumun maliyet kalemlerini sıraladı, şu anki fiyatların bunu karşılamadığını anlattı.

Arıklı, kurumun zararlarının tazmini için bir çalışma hazırladıklarını belirtti.

Enterkonnekte sistemine geçmek ve ucuz enerji neredeyse oradan enerji satın almak gerektiğini ifade eden Arıklı, temiz enerji açısından da bunun önemli olduğunu kaydetti.

Bunun için elektrik iletim hatlarının tamamlanması gerektiğini anlatan Arıklı, 75 milyon TL’lik bir yatırım ile bunun mümkün olacağını söyledi.

Arz güvenliği için yüzer gemiden elektrik alımı sistemi üzerinde de çalıştıklarını dile getiren Arıklı, konuyu resimleriyle detaylı şekilde açıkladı, bunun maliyetinin 7,5 – 8 dolar cent olacağını belirtti.

Arıklı, bu sisteme geçilmesi halinde Güney Kıbrıs’a enerji satılmasının da mümkün olabileceğini anlattı.

Mevcut jeneratörlerin filtre bedellerinin 32 milyon dolar olduğunu ve yıllık 5 milyon dolar bakım bedelleri bulunduğunu kaydeden Arıklı, bunun sağlanmasıyla sağlık sorunlarına yol açan kirliliğin de önüne geçilebileceğini dile getirdi.



