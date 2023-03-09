KHK İdari İşler ve Sicil İşleri Müdürlüğüne Zafer Güçlü atandı

Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi, İdari İşler ve Sicil İşleri Müdürü mevkiine Zafer Güçlü atandı. Karar, 7 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.





Kararda, “Üst Kademe Yöneticileri Yasasının 2'nci maddesinin (2)'nci fıkrası kapsamına giren Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi, İdari İşler ve Sicil İşleri Müdürü mevkiine Zafer Güçlü'nün 08.03.2023 tarihinden itibaren ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması koşulu ile atanmasına ve atanma tarihinden itibaren atandığı mevkiin maaşını almasına karar verilir” denildi.

