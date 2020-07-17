KHK Başkanına turuncu tişörtlü protesto

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), seçim yasaklarından önce öğretmen sınavlarının yapılması talebiyle Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) önünde eylem yaptı.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel’in konuşma yaptığı eylemde, “Öğretmenlik Sınavları Hemen Şimdi Yapılsın”, “Partim Yok Öğretmen Olamaz Mıyım”, “Sınav Yoksa Torpil Var”, “Sınav Yoksa Adalet Yok”, “Geçici Değil Kadrolu” yazılı pankartlar açıldı.

Eylemciler, konuşmaların ardından KHK Başkanının odasına giderek, turuncu renkli tişört vermek istedi, başkanın kabul etmemesi üzerine, tişört kendisine verilmek üzere görevlilere teslim edildi.

Alkışlarla eylem sona erdi.

“BİR YILDIR SINAV YAPILMASINI BEKLEYEN İŞSİZ ÖĞRETMEN ADAYLARI VAR”

Eylemde basın açıklamasını yapan KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, bir yıldan beri sınav yapılmasını bekleyen işsiz öğretmen adayları bulunduğunu, öte yandan her yıl okulların öğretmen eksiklikleriyle açıldığını söyledi.

KHK’nın daha önce “sınav yapmaya hazır olduğunu” açıkladığını söyleyen Gökçebel, yüz yüze söylenmeyenlerin yazıya dökülerek, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve sendikaya yollandığını savundu.

“Soru bankasının hatalı olduğu ve pandeminin sınavların yapılmama gerekçesi olarak gösterildiğini” dile getiren Gökçebel, devletin eğitim ve sağlıktan vazgeçemeyeceğini söyledi.

Bütün kaynakların ideolojik eğitim ve özel okullar için harcandığını ileri süren Gökçebel, devlet okullarına gereken önemin verilmediğini, “öğretmen yok” denildiğini savundu.

Gökçebel, eğitimin, yaşanan sorunların çözülmesinin en kestirme yolu olduğunu, eğitime önem vermemenin geleceği heba etme anlamı taşıdığını belirtti.

“İlahiyatta eğitim gören çocuklar da geleceğimizdir” diyen Gökçebel, devletin görevinin demokratik, laik, bilimsel, çağdaş eğitim vermek olduğunu kaydetti.

Öğretmen sınavlarının gelecek yılın ocak ayında yapılacağının açıklandığını söyleyen Gökçebel, bu şekilde seçime yönelik rüşvet, adam kayırma, torpilin devam etmesinin sağlanacağını iddia etti.

KHK’nın bağımsız bir kurum olduğunu belirten Gökçebel, “Siz turuncu gömleği giyemezsiniz. Bağımsız olmanız gerekir. Bir partiye yakın durdunuz mu bu devlet kurumlarını çökertmeniz demektir. İlla ki bu gömleği giymek istiyorsanız biz verelim bizim verdiğimizi giyin. Bu gömleği çıkarmazsanız gençlere yazık edeceksiniz. Sınav yapmayacaksanız bu gömlekle dolaşıyorsunuz demektir” dedi.

Gökçebel, pandeminin gidişatının ne olacağını kimsenin bilmediğini, okulların ne gibi kriterlerle açılacağının belirlenmediğini ancak ilahiyatla ilgili yasa tasarısının hazırlandığını belirtti.

“OKULLAR SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE AÇILAMAYACAK”

Okulların sağlıklı bir şekilde açılamayacağını söyleyen Gökçebel, haziran ayında yapılan bir çalışmayla ihtiyaçların belirlendiğini ancak eylül ayında ihtiyaçların daha da fazla olacağını kaydetti.

Gökçebel, KHK’ya sınav yapma kararı alması halinde her türlü desteğe hazır olduklarını, sınav yapılmazsa eylemlerinin devam edeceğini söyledi.

Toplumsal menfaatleri dert ettiklerini dile getiren Gökçebel, “Çağrımız bu yanlıştan dönün, siz bu yanlıştan dönene kadar eylemlerimiz devam edecek” diye konuştu.