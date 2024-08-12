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"Kesintilerin nedeni talep artışı "

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KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın, elektrik kesintilerinin nedeninin talep artışı olduğuna dikkat çekerek "Geçtiğimiz yıl Temmuz ayı tüketimine bakıldığında yüzde 50’lik bir artış görüyoruz. Tüketim beklenenin üzerine çıktı" dedi

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"Kesintilerin nedeni talep artışı "
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdürü Dalman Aydın, ülkede dün yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili “Sorun çözüldü” dedi.

Dalman Aydın, Teknecik Elektrik Santrali’ndeki dizel jeneratörlerdeki bazı parçaların arızalandığını ancak sorunun giderildiğini söyledi. Aydın 17.5 KW gücünde 4 yıldır bozuk olan dizel jeneratörün de önümüzdeki hafta sisteme sokulacağını ekledi.

“GEÇEN YILA GÖRE TALEP YÜZDE 50 ARTTI!”

Ülkedeki elektrik kesintilerinin nedeninin talep artışı olduğuna dikkat çeken Dalman Aydın “Geçtiğimiz yıl Temmuz ayı tüketimine bakıldığında yüzde 50’lik bir artış görüyoruz. Tüketim beklenenin üzerine çıktı.” İfadelerini kullandı.

“DEPOLARIN DİBİNDEKİ YAKIT KULLANILDI…”

Elektrik talebindeki artış kaynakları yakıt tedariğinde de sorunlar yaşandığına değinen Aydın, “Tedarik programının dışına çıkmak zorunda kaldık. Depoların dibindeki yakıt kullanıldı. Bu yakıt kirli bir yakıttı” dedi.

“4 YILDIR BOZUK OLAN JENERATÖR DEVREYE ALINIYOR…” 

Teknecik Elektrik Santrali’nde kapasite artışına gidilmeden eski makinelerin bakımına yoğunlaştıklarını kaydeden Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın “Hem Kıb-Tek hem de AKSA yeni enerji yatırımları yaptı. Ama baktığımızda bu kesintilerin nedeni yatırımla alakalı değil. Yıllardır dokunulmayan bakılmayan sistemlerin ele alınmasıyla bazı sorunlar düzene girecek” dedi.

Dalman Aydın, 17.5 KW gücünde 4 yıldır bozuk olan dizel jeneratörün de önümüzdeki hafta sisteme sokulacağını ekledi.

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