Kesintilerdeki zararlardan kim sorumlu?

Birçok vatandaş elektrik kesintilerinden dolayı evdeki cihazlarının bozulmasından dert yanıyor



Son dönemde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle cihazlarının bozulduğunu söyleyen vatandaşlar ne yapacağını bilmiyor.

Çöküşün eşiğindeki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, artan elektrik talebini karşılayamıyor. Bozulan üç jeneratör tamir edilemiyor; akaryakıt alınacak para bulunamadığından neredeyse her ay iç borçlanmaya gidiliyor. Bu soğuk günlerde artan talebi karşılayamayan kurum, son bir haftadır ülke genelinde 1’er saatlik elektrik kesintiler yapıyor. Bu kesintiler sırasında ise kimi vatandaş elektrikli cihazlarının bozulmasından dert yanıyor. Peki kesintiler cihazları bozar mı? Elektrikte yaşanan voltaj değişimleri ile cihazları bozulan vatandaş ne yapmalı? Bu sorunun yanıtını Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdürü Gürcan Erdoğan verdi.

Voltajdaki değişikliğin o hattan elektrik alan tüm mahalle veya bölgedeki cihazları bozduğuna işaret eden Erdoğan, bunun tazminini de kurumun yaptığını belirtti. “Voltaj yükselmesi nasıl meydana geliyor?” sorusuna da yanıt veren Erdoğan konuyu şöyle anlatıyor:

“Kesintilerle cihazların bozulması mümkün değildir. Ancak voltaj yükselirse cihazlar yanar. Bu da tüm bölgedeki cihazları etkiler. Voltaj yükselmesi ancak elektrik direğindeki nötr hattın kopmasıyla meydana gelir. Bu hat da genelde fırtına ve ya o elektrik direğine araba çarpması, kaza nedeniyle kopar. Nötr hat koptuğunda evlere giden elektrik voltajında ani yükselmeler meydana gelir. Bu da o hattan elektrik alan tüm evlerdeki cihazları etkilerç

Peki elektrik arızası nedeniyle cihazları yanan vatandaşlar ne yapmalı?

Kurumun bu durumda zararı karşıladığını söyleyen Erdoğan izlenecek yolu şu şekilde anlatıyor:

Eğer cihazları yakacak şekilde bir arıza oldu ise vatandaşların Kıb-Tek’e bildirmesi gerekir. Ölçümler yapılır ve voltaj yükselmesi tespit edilir. Kıb-Tek de zararı tazmin eder.

Tazminler neye göre yapılır? Ne kadar ödenir?

Cihazlardaki araza tamiratla giderildi ise kurumun tamirat parasını verdiğini belirten Erdoğan, cihazın tamamen yanması durumunda ödenecek miktarı şu şekilde açıklıyor: Eğer tamiratla giderilmeyecek gibi ise ve cihazın tamamen değişmesi gerekiyorsa, cihazların bugünkü rayiç bedelleri üzerinden ödeme yaparız.

(Not: Rayiç bedel bir ürünün güncel piyasadaki alım satım bedeline denir.)

Klimalar, elektrikli ısıtıcılar, şarjdaki telefonlar, ampuller, elektrikli ocaklar, telefonlar… Faz değişiklikleri tüm cihazları etkileyebiliyor. Sosyal medyada vatandaşlar bozulan cihazları ile ilgili çeşitli sayfalarda şikayetlerini paylaşıyor. Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık da, elektrik ve su konusundaki tüketici şikayetlerinin “Tüketiciyi Koruma Yasası” kapsamına alınmadığını belirtiyor ve ekliyor: “Yine de hak aranabilir ancak vatandaşın bireysel olarak konuyu yargıya taşıması gerekir”

Ancak bir tüketicinin bozulan cihazı için yargı yoluna gitmesi hem masraflı hem de yorucu. Hasan Yılmaz Işık, vatandaşların bu nedenle yargı yolunu tercih etmediğini belirterek bu durumun da mağduriyetler yarattığına dikkat çekiyor. Ancak daha önce de benzer olayların yaşandığına işaret eden Işık, Yeşilköy örneğini gösteriyor.

“İki yıl önce de Yeşilköy’de yaşanan kesintiler nedeniyle cihazları bozulan vatandaşlarda birçok şikayet aldık. Kıb-Tek yapılan şikayetleri incelemeye aldı ve o dönemde cihazları bozulan vatandaşları tazmin etme yoluna gitti. Daha önce kurum ile yaptığımız temaslarda bu şekilde elektrik kurumundan dolayı zarar görenlere, kendi bünyelerinde kurulan komiteyle tespit edilmesi halinde onlara tazmin edecek bir sistem kurulduğunu biliyorum hatta evvelki yıl da Yeşilköy’de ve Gönyeli taraflarında elektrik voltajlarından dolayı zarar gören tüketiciler için duyurular yaptılar”

Kesinti kaynaklı elektrikli cihazları bozulan vatandaşların Kıb-Tek’e başvuru yapabileceklerini belirten Işık, kendilerine yapılan şikayetleri de kuruma ileteceklerini söyledi.

