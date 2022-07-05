“Kesintiler, özelleştirmeye bahane için”

KITSAB Başkanı Orhan Tolun, kesintilerin özelleştirmeye bahane için yaşandığını söyledi



KKTC genelinde yaşanan elektrik kesintileri vatandaşı bezdirmeyi sürdürüyor. Kesintilerden etkilenen sektörlerden birisi de ekonomimizin can damarı turizm sektörü.

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun elektrik kesintilerinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, “Turizm ürkek bir sektördür. Bu kesintiler ülke olarak imajımızı olumsuz etkiliyor” dedi.

Tolun otellerde jeneratörlerin bulunduğunu ancak her makinede olduğu gibi onların da arıza yapabileceğini ve teknik olarak sürekli jeneratörle çalışmanın imkansız olduğunun altını çizdi.

Tolun, insanların ülkemize tatil yapmaya geldiğini söyleyerek, “İnsanlar buraya tatile geliyor. Bunlar burada yaşayan vatandaşlar değil. Düşünün bir turist kafilesi restoranda yemek yerken elektrikler gidiyor. Bu ülkemiz turizmi için son derece olumsuz bir durum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tolun, kesintilerin özelleştirmeye bahane için yaşandığını da sözlerine ekledi.

