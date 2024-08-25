“Kesintiden bozulan cihazların tamir faturasını Kıb-Tek’e götürün”

Ülkemizde yaşanan elektrik kesintilerinin neden olduğu elektronik alet arızalarını araştıran Liberal Demokrasi Hareketi, özellikle bilgisayar, buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi yüksek maliyetli elektronik aletlerde ciddi maddi zararlar meydana geldiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Bu zararların milyonlarca lira boyutunda olduğuna dikkat çeken Liberal Demokrasi Hareketi, geçtiğimiz hafta, KIB-TEK’e başvurarak, elektrik kesintileri nedeniyle bozulan elektronik eşyalarımızın zararının karşılanmasını talep etti.

Benzer mağduriyetler yaşayan herkesin de bu süreç kullanması önerisinde bulunan Liberal Demokrasi Hareketi, elektrik kesintilerinden dolayı zarar gören cihazların tamir masraflarının karşılanabilmesi için, arıza gününden itibaren 5 gün içinde KIB-TEK bölge amirliğine dilekçe verilmesi gerekmektiğinin altını çizdi.

Cihazın yetkili bir serviste tamir edilip, sayaç sahibinin adına düzenlenen tamir faturası KIB-TEK’e iletilmesi önerisinde bulunan Liberal Demokrasi Hareketi, KIB-TEK, arızanın kurum kaynaklı olduğunu teyit ettiği takdirde, tamir masraflarını karşılayacağını açıkladı.