Kervansaray kavşağının batısındaki hız tespit kamerasının limiti düşürülüyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yarından itibaren Girne Karaoğlanoğlu Caddesi Kervansaray kavşağının batısında sabit görüntülü hız tespit kamerasının maksimum hız limitleri perşembe günü 65 km’den 50 km’ye düşürüleceğini duyurdu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Girne Karaoğlanoğlu Caddesi, Kervansaray kavşağının batısında sabit görüntülü hız tespit kamerasının maksimum hız limitleri 65 km/saatten 50 km/saate düşürülecektir. Söz konusu uygulama 13/07/2023 Perşembe günü devreye girecektir. Sürücülerin hız limitlerine uymaları önemle rica olunur” denildi.

