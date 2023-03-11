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Kervansaray Halk Plajı genişletiliyor

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Girne Belediyesi’nin kullanımında olan Kervansaray Halk Plajı'nın batı kısmı da bu sezon hizmete açılacak. Plaj girişlerinde ise artık bilet ücreti alınmayacak

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Kervansaray Halk Plajı genişletiliyor
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Girne Belediyesi’ne bağlı Kervansaray Halk Plajı için genişletme çalışmalarına başlandı. Geçtiğimiz hafta Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un, hali hazırda belediyenin kullanımında olan plajın yanı sıra plajın batı kısmının da hizmete açılacağı yönündeki açıklamasının ardından, plajın temizlenme çalışmalarına start verildi. 
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, plajda yer alan taşların temizlenmesine ek olarak; batı tarafından yeni giriş bölgesi, batı plajı cankurtaran kulesi ve batı plajı otoparkını düzenlenerek halka en iyi hizmetin sunulacağını kaydetti. “Sahiller halkındır” ilkesinden yola çıkılarak plaj girişlerinde artık bilet ücreti alınmayacağını dile getiren Şenkul, yalnızca şezlong ve şemsiye talebinde bulunan ziyaretçilerden bu hizmet için ücret alınacağını vurguladı. Girne Belediyesi olarak kentimizdeki tüm gelir gruplarının kentin doğal nimetlerinden eşit faydalanabilmesi gerektiğini düşündüklerinin altını çizen Şenkul, bu yönde atılan adımların devamının geleceği mesajını verdi. 
 
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