Kervansaray Halk Plajı genişletiliyor

Girne Belediyesi’ne bağlı Kervansaray Halk Plajı için genişletme çalışmalarına başlandı. Geçtiğimiz hafta Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un, hali hazırda belediyenin kullanımında olan plajın yanı sıra plajın batı kısmının da hizmete açılacağı yönündeki açıklamasının ardından, plajın temizlenme çalışmalarına start verildi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, plajda yer alan taşların temizlenmesine ek olarak; batı tarafından yeni giriş bölgesi, batı plajı cankurtaran kulesi ve batı plajı otoparkını düzenlenerek halka en iyi hizmetin sunulacağını kaydetti. “Sahiller halkındır” ilkesinden yola çıkılarak plaj girişlerinde artık bilet ücreti alınmayacağını dile getiren Şenkul, yalnızca şezlong ve şemsiye talebinde bulunan ziyaretçilerden bu hizmet için ücret alınacağını vurguladı. Girne Belediyesi olarak kentimizdeki tüm gelir gruplarının kentin doğal nimetlerinden eşit faydalanabilmesi gerektiğini düşündüklerinin altını çizen Şenkul, bu yönde atılan adımların devamının geleceği mesajını verdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.