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Kenya'yı çekirge sürüleri işgal etti

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Kenya'da birçok bölgenin, Etiyopya ve Sudan'dan gelen çöl çekirge sürülerinin istilasına uğradığı bildirildi.

Kenya'yı çekirge sürüleri işgal etti
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Tarım Bakanı Peter Munya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülke genelinde 47 ilçenin 15'inde çekirge sürülerinin istilasıyla mücadele edildiğini söyledi.  

Munya, "Kenya, yeni bir çekirge sürüsü istilasıyla karşı karşıya. 47 ilçenin 15'inde çekirge sürüsü tespit edildi." dedi.

Ülkenin birçok bölgesinde çekirge sürülerinin görüldüğünü kaydeden Munya, gerekli önlemlerin alındığını ancak tehlikenin henüz geçmediğini vurguladı.

BM'DEN UYARI

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FOA) göre, Doğu Afrika ülkelerini istila eden çekirgelerle mücadele için 38 milyon dolara ihtiyaç duyuluyor.

FOA, yeni olgunlaşmamış sürülerin Etiyopya, Kenya ve Somali'nin farklı bölgelerinde yayılmaya başladığını ve bu ay Güney Sudan, Tanzanya ve Uganda'ya ulaşabileceği uyarısı yaptı.

Gıda güvenliğine büyük tehdit oluşturan çekirge sürüleri, geçen yıl, bölgede yüz binlerce hektar tarım arazisine zarar vermişti.

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Çekirge sürüleri her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.

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