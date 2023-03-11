Tatar’a, “Müftüyü görevden alacak mısınız?” sorusunu soran TMK öğrencisi Derin Gürsan, bu sözlerine ilişkin “Bu soruyu sormayı kendime çok yakıştırdım” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, “Müftüyü görevden alacak mısınız?” sorusunu soran Türk Maarif Koleji (TMK) öğrencisi Derin Gürsan, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı ve “TMK öğrencilerine bu sorular yakışmıyor” sözlerine ilişkin “Bu soruyu sormayı kendime çok yakıştırdım” dedi.

Liselere yönelik düzenlediği geziler kapsamında Lefkoşa’daki TMK’da gerçekleştirdiği soru – cevap etkinliğinde, lise son sınıf öğrencisinin “(Din İşleri Başkanı) Müftüyü görevden alacak mısınız?” sorusuna öfkelenen Tatar, gençlere karşı sesini yükseltmiş ve “Cumhurbaşkanını sıkıntıya sokacak sorular sormanın, TMK öğrencilerine yakışmadığını” iddia etmişti.

Tatar ayrıca, “(Müftüyü görevden almak) Öyle bir gailemiz yok, gündemimiz yok! Dolayısıyla bunları bir yerde bırakıp, önümüze bakmamız lazım. Önümüze bakmamız lazım!” ifadelerini kullanmıştı.

Etkinlik sırasında, Tatar’ı öfkelendiren soruyu soran öğrenci Derin Gürsan, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Gürsan’ın açıklaması şöyle:

“Ersin Tatar’a geçen gün sorduğum soru ve ‘cevap’ yayılmış, evet, bu soruyu size sormayı kendime çok yakıştırdım. Tekrarlayayım, Ahmet Ünsal neden hâlâ görevinde ?!”

Hatırlanacağı Tatar, geçtiğimiz Pazartesi günü gerçekleşen aynı etkinlikte, “Daha gerekli ihtiyaçlar varken, külliye elzem mi?” sorusuyla da karşılaşmıştı.

Tatar, bu soruya karşılık öğrencilere mevcut sarayın deprem yönetmeliği konusunda büyük zafiyetlerinin bulunduğunu iddia etmişti.

