TDP Başkanı Özyiğit’ten hükümete tepki: “Biz geldik bu koltuklara oturduk süreyi uzatabildiğimiz kadar uzatacağız diyorsunuz. Yeter artık, kendi verdiğiniz sözleri tutmuyorsunuz”



TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, erken seçim tarihi tartışmalarına yönelik Cumhuriyet Meclisi’nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meclis kürsüsünden hükümete seslenen Özyiğit, ‘parmağınızın arkasına saklanmayın’ diye konuştu.

Özyiğit, “Herkes bilsin ki burası Türkiye değil ve Türkiye’nin bir vilayeti değil olmayacak. Bu kürsüden Ekim 2021’i siz telaffuz ettiniz Sayın Başbakan bunu söyleyerek güvenoyu aldınız. Biz geldik bu koltuklara oturduk süreyi uzatabildiğimiz kadar uzatacağız diyorsunuz. Yeter artık, kendi verdiğiniz sözleri tutmuyorsunuz” dedi.

Ad-hoc komite kurulmasına da değinen Özyiğit, “Daha önce bu komitelerdeki oy doğrultularına, komite sayılarını bilmez miydiniz? Şimdi işinize gelmediğinde parmak hesaplarıyla komitelerin oluşumunu sorguluyorsunuz. Ad-hoc komite en çok bizim işimize gelir ama bunu allayıp pullayıp satmaya çalışsanız da parmak hesabıyla istediniz. Bu nedenle bunu şiddetle reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cemal Özyiğit, SES KIBRIS web tv’de erken seçim tarihi tartışmalarını değerlendirdi.

Hükümetin kendi programında Ekim ayında seçime gideceği sözü verdiğini anımsatan Özyiğit şöyle devam etti:

“Hatta Ocak ayındaki Meclis Başkanlığı krizinde Sayın Başbakan bize dönüp dedi ki “Seçim tarihi belirleyin, erken seçime gidelim” dedi. Haziran ayı demişti CTP, Biz de en erken zamanda hazırız demiştik. Ama Meclis Başkanlığı sorununu çözünce, seçim tarihinden vazgeçti, halk tabiriyle cırladı ve süreyi uzatmaya çalışıyor. Ekim ayına bari sadık kalın. Ama öyle de olmuyor. Seçime gitme niyetleri de yok.. 3 Nisan tarihini ortaya atıyor ve “kararlıyız” diyor. Biz de muhalefet olarak 29 Ağustos dedik ve her şey kilitlendi. “

“Meclis Başkanı’nı da ayak oyunlarına alet ettiler” diyen Özyiğit, şunları söyledi: “Meclis’teki personele idari izin vererek Meclis’i geçen hafta ertelediklerini ve şimdi de yine ayak oyunlarıyla iç hukuk yolunu deneyip danışma kurulundan sonuç çıkmadı direkt meclis genel kuruluna iç tüzük gereği öneriyi getirip parmak hesabıyla istediklerini yapacaklar. Bu demokrasiyi ayaklar altına almaktır.. Yazıklar olsun”



