Kendi uzmanlarına güvenmeyi hala daha öğrenemediniz

Dr. Aşardağ’dan tepki: “Sakın bir daha ‘test sayısı arttı bundan dolayı pozitif vakalar arttı’ diye bir söylemde bulunmayın sakın. Size gülerler. Tıp böyle işlemez, bu çok şanssız ve tehlikeli bir öngörüdür. Yanlıştır, tıbbı cahilliktir”





Doktor Erden Aşardağ, sosyal medya paylaşımında hükümete ağır eleştirilerde bulundu.

Dr. Erden Aşardağ’ın paylaşımı şöyle:

”İpi koparttınız!

Bakanlar Kurulu’nda danışmanlar tarafından kandırılan politikacılara! (doğruyu gören ama bir şey yapamayanlara lafım yok ama tavsiyem var) mantığa uyan her tıbbı tartışmaya varım saygım var ama!

Sakın bir daha test sayısı arttı bundan dolayı pozitif vakalar arttı diye bir söylevde bulunmayın sakın. Size gülerler tıp dünyasında hem de çok gülerler. Tıp böyle işlemez, bu çok şanssız ve tehlikeli bir öngörüdür. Yanlıştır, tıbbı cahilliktir.

Sakın bir daha KKTC’nin kapatılması için vaka sayısı 100’leri geçmesi gerekir diye bir öngörüde bulunmayın, tıbbı cahilliktir.

Bunu hangi hoca hangi sağlıkçı söylerse inanmayın. Memleketlerin kapanma ve önlemlerini alma kriterleri bellidir. Hocalarınız bilmiyorsa gelsin öğretelim, uymayın.

Bize inanmazsanız pandemide çalışan fedakâr sağlıkçılara inanın. Onlar gerçeklerdir.

Kendi memleketinizin insanlarına uzmanlarına güvenmeyi hala daha öğrenemediniz. Tüm gerçekleri ortaya seren 1 yıldır canı çıkan sağlıkçıları dinlemeyi reddediyorsunuz.

Partilere yanlış ve eksik bilgiler veren danışmanlar, ve buna uyan politikacılar altında kalacaksınız bu yükün.

Her memleketin kendi şartları vardır. Bizim şartlarımız bu kadar, artık kırmızı alarm vardır. Eksik bilgiler verenlere inanmayın.

Burada birçok sağlıkçı arkadaşım adına size sesleniyorum ey durumun farkında olmayan siyasetçiler ve onların akıl hocaları, hiç merak etmeyin size aldığınız bu kararlarla milleti yaktırmayacağız.

Buradan ilan ediyorum Sağlık Bakanlığı içerisinde aktif olarak çalışmak üzere Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ekibini, başta sn. Özlem Gürkut olmak üzere katmazsanız, daha çok kandırılacak ve daha çok yanılacaksınız. Uykudan uyanın. Son pişmanlık fayda etmez. Elimiz yakanızda olacaktır ve öyle bir kamuoyu yaratacağız ki ters bir karar alamayacaksınız…

Yetti be!

Hodri meydan.

Bizim gibi düşünen sağlıkçılar ve aydın insanlar adına”